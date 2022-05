Sabrina LALMI

4ANS D'EXPERIENCE EN MARKETING



COMPETENCES:



- Marketing stratégique et opérationnel

- Plan marketing et développement produit

- Pilotage - coordination multiprojet

- Informée des tendances et nouveautés dans différents domaines: beauté, high-tech, digital, agroalimentaire, mode ....



REALISATIONS:



Créateurs de Beauté (L'Oréal)

- Création/Développement de la marque Ida Delam



Daniel Jouvance (Yves-Rocher)

- Rebranding multi-axe

- Mise en place d'un plan marketing maquillage basé sur un concept de "looks"





Ce à quoi j’aspire : faire partie d’une société qui sort des sentiers battus.

Ce qui m’anime: créativité, compréhension du consommateur, gestion de projets.

Ce que je ferai chez vous : appréhender mon environnement, entreprendre, innover, piloter.







Mes compétences :

Chef de produit

Cosmétiques

Développement produit

Marketing stratégique et opérationnel

Anglais