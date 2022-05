Sabrina LEBRANCHU

> Gestion d’un dossier d’appel d’offre

> Relancer des impayés et des clients

> Suivre et traiter les opérations de vente (de la proposition de prix au règlement)

> Suivre et traiter les opérations d’achats (de l’appel d’offre au règlement)

> Traitement et suivi des litiges et des résiliations

> Gestion des plannings, agendas, déplacements et événements

> Assurer le budget et établir des tableaux de bord, des statistiques

> Gérer un portefeuille client

> Traiter des dossiers techniques (demande d’intervention, carte de route)

> Rédiger une procédure, une note de service, compte-rendu

> Elaborer des outils d’analyse de procédures (questionnaires, enquêtes)

> Accueil physique et téléphonique

> Gestion des stocks, relations fournisseurs