Sabrina LÉVEILLÉ

Bonjour à tous,

Je suis Sabrina, 28 ans et actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine hôspitalier. Ayant déjà de l'éxpérience en tant qu'A.S.H en gériatrie pour des soins auprès de patients en fin de vie, et également de l'entretien des locaux. Ainsi avoir travaillé en tant qu'auxillière de vie à domicile, je souhaiterais approfondir mes compétences professionnelles en tant qu'A.M.P. Je suis dynamique, polyvalente, ponctuelle, respéctueuse, j'ai le sans de l'organisation, j'aime le travail en équipes, je suis patiente, j'aime être à l'écoute des patients ainsi que de mettre en place des activités d'aide ou d'éveil, j'ai le sens de la créativité.

Je suis vraiment motivé et faite pour se métier.