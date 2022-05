Bonjour!

je m'appelle Sabrina Mouffok, j'ai 23 ans et je suis étudiante en littérature anglophone à l'Université Paris Sorbonne nouvelle. Je suis sur le point de finir mon master et aimerais, entrer dans la vie active à partir de la rentrée Septembre 2017. Ayant de l'expérience dans la vente et le soutien scolaire tout en étant passionnée par la littérature, je souhaiterais entrer dans le monde de l'édition afin de mettre à profit mes compétences acquises au cours de mon cursus universitaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Merchandising

Restaurants