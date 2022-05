Bonjour je m'appelle Sabrina Polyte j'ai 24 ans et je suis à la recherche d'un emploi en tant que Assistante Ressources Humaines



Mes compétences :

Créer une base de données

Organiser des déplacements et des réunions

Trier et archiver des documents administratifs

Prendre des notes et rédiger des comptes rendus

Mettre à jour des réseaux sociaux, fiches sanitair

Prendre des rendez-vous

Numérisation

Accueil physique et téléphonique

Renseigner et informer le public

Gestion d'agenda

Planification

Créer des affiches pour différents événements

Bureautique

Gestion administrative

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel