Sabrina POUSSIER

Forte d une experience en gestion d entreprise de plus de 5 ans et d une experience en gestion administrative et manageriale de plus de 17 ans, je souhaite mettre à profit mes compétences afin d'accompagner commercialement le développement d une structure ambitieuse et motivante.

Mes valeurs : Respect, Challenge, Loyauté, Engagement, Optimisme



Mes compétences :

management

commerce

Administratif

VENTE BtoB BtoC

Gestion d entreprise

Business developpement