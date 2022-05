Sabrina PREGO

Volontaire, dotée d’une grande aisance orale, et d’un sens du relationnel développé,

organisée, comme l'exige ce métier, à cela j'ajouterai le dynamisme, la diplomatie, le sérieux et la rigueur, des qualités reconnues qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.



Femme de terrain, et forte de plus de 9 ans d'expérience. 5 années dans la gestion des risques au travail au sein d'une PME dans le domaine de la maintenance industrielle et gestions des déchets. Je maîtrise les trois aspects du domaine QSE, tant dans la mise en place et le suivi de système de management à la qualité/ sécurité, que sur l'encadrement terrain, et notamment lors de travaux à risques, et/ou en milieu à risque ainsi qu'au niveau environnemental (étude d'impact et de danger, gestions des déchets dangereux, ICPE).



Enrichie de cette diversité, j'ai consacré deux années à travailler en partenariat avec deux cabinets de conseil et formation en matière HSE, suivi de 4 ans de supervision terrain HSE, notamment sur de grands Projets TEREGA ( anciennement TIGF) constructions neuves de pipeline et modifications de l'existent.



je souhaite aujourd'hui orienter principalement mes compétences dans le conseil et l'accompagnement.



A l'écoute, et disponible n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Coordination de travaux

Gestion des conflits

Conseil

Communication

Norme HSE

Normes ISO

Normes environnementales

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management