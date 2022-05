Bonjour à toutes et tous



Chef de projet et graphiste spécialisée en print, riche de nombreuses années d’expérience en maison d’édition, je souhaite mettre mes compétences créatives au service d'une structure exigeante.

Curieuse et esthète, je suis très sensible à la typographie, au sens d’un visuel et à l’élégance d’une mise en page ainsi qu’aux nouvelles tendances.

Créative et réactive, en collaboration avec les équipes éditoriales, marketing ou technique, je crée et développe des concepts graphiques et des lignes créatives en les déployant sur l’ensemble des supports d’une marque tout en maîtrisant l’ensemble des aspects artistiques, éditoriaux et techniques.

Ma connaissance de la chaîne graphique me permet de prendre en charge toute réalisation graphique, quelque soit le stade d'intervention, depuis la conception jusqu'à la production. Je m’investis sur chaque projet avec le goût des nouvelles idées et du travail en équipe.



N'hésitez pas à me contacter : sabrina.regoui@gmail.com



À très bientôt !



Mes compétences en quelques lignes :

//Direction artistique et réalisation graphique des projets : couverture et pages intérieures de livre et magazine, PLV, brochure, dossiers de presse, flyer, charte graphique, etc.

//Parfaite maîtrise de la chaîne graphique et respect des plannings de production (suivi de l’exécution, photogravure, préparation des fichiers natifs et /ou PDF haute définition pour l’impression).

// Suivi de fabrication (constitution des dossiers de fabrication, établissements des devis, conseils techniques, suivi et contrôle des délais et de la qualité des prestations)

//Retouche photographique et correction de chromie, maîtrise des gabarits et des feuilles de style, solides connaissances typographiques.

//Suivi des différents intervenants (auteurs, correcteurs, illustrateurs, iconographes, photographes et maquettistes free-lance).

//Forte expertise des métiers de l’édition.



Mes compétences :

Direction artistique

Édition

Print

Graphisme