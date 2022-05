Sabrina RENAUDEAU

Après une enfance passée à l'île de la Réunion où la voile, ma passion première, occupe pleinement mes temps libres de petite fille, je n'ai pas le choix de suivre ma mère et rentre définitivement en Métropole, à la Rochelle, à l'âge de 12 ans. C'est alors que le théâtre apparaît dans ma vie ; ce moyen d'expression me permet de ne pas me perdre dans mes déboires d'adolescente rebelle, de trouver un certain équilibre dans ma vie de jeune fille.



La voile me manque, c'est certain, mais la peur de me souvenir est plus forte... Je ne retrouverai les joies de la navigation que 25 ans plus tard.



L'Art Dramatique me sauve, c'est une évidence... Je m'y plonge, m'y noie, je navigue et savoure.



Mon bac artistique passé, je mets mes affaires et mes livres dans un balluchon et pars sur Paris. Je passe l'audition et rentre à l'école de théâtre 'Les Enfants Terribles'. Par la suite, j'obtiens un bac+4 Art du Spectacle à l'université Paris 8. Ma formation artistique complète, je trouve un poste d'enseignante d'Art Dramatique à la Rochelle au collège privé Fénelon et lycée Saint-Joseph à Bressuire.



Je ne retrouve Paris qu'en 2011. Cette année là, j'ai cette forte envie de changer d'orientation et entreprends une formation cinématographique. Je suis les cours de Jérôme Genevray durant 3 ans. Je réalise mes premiers courts métrages à cette époque. Je développe alors, cette soif de créer à chaque instant.



Depuis, je vire de bord régulièrement. A tribord : le théâtre, à bâbord : le cinéma et garde le cap sur mon bonheur professionnel.



Mes compétences :

Réalisation

Arts plastiques

Enseignement

Mise en scène

Scénario

Comédie

Théâtre