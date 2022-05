Sabrina RIOU

Bonjour,



Actuellement de retour en région PACA, après avoir passé trois années en capitale, je recherche un poste en adéquation avec mon parcours professionnel, qui me permettrait de rester au sein de ma région natale.

Employée en tant qu’Assistante de Direction pour le groupe ITC world et Chef de projet pour le Groupe l'Adresse, spécialisés respectivement en Formation/Conseil aux Entreprises et en Communication évènementielle, je me suis vue confiée diverses tâches dont la rédaction de présentations de projets aux clients, la rédaction de plaquettes de présentation de la Culture de l'entreprise et de ses activités en préparation de mailings de prospection, la rédaction de notes internes, la rédaction des comptes rendus de réunions, la gestion de projet des appels d'offres publics,...

Dotée d'un sens inné de l'organisation, particulièrement minutieuse et curieuse, je sais mettre en valeur les atouts de la société pour laquelle j'exerce. Ainsi, je sais identifier les besoins de la clientèle et trouver des moyens créatifs visant à les satisfaire. De même, titulaire d’un Master en Communication, je sais utiliser un langage formalisé, et claire, que je réinitialise afin de rester en adéquation avec tout interlocuteur.

Enfin, je suis une personne souriante, agréable, et consciencieuse aux dires de mes derniers employeurs. Je sais en équipe, être à l'écoute d'autrui, et m'enrichir des conseils que l'on me prodiguer de façon optimale. Je pense réellement être un atout majeur au sein d’une organisation. Aussi, je désire intégrer une entreprise fiable et assister au mieux et avec toutes les compétences nécessaires de véritables professionnels, qui puisse en échange m'aider à optimiser mes efforts et mes capacités.



Ainsi, je suis disponible immédiatement et me tiens à votre disposition, pour un éventuel entretien, au cours duquel, je pourrais vous faire part de ma détermination et de ma motivation.



Mes compétences :

Curiosité

Humour

Sociabilité

Ténacité