Sabrina ROMANO

Je mets mon savoir-faire au service de vos besoins. Je crée, je peaufine et j'entretiens votre image dans les règles de l'art.



Designer graphique confirmée, je navigue sur tous les terrains. Entre "print" et "web" mon coeur balance ! J'aime repousser les limites, sortir des zones de confort, me confronter aux efforts et aux nouveaux challenges !



Je saurai vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets de communication visuelle.





> > > Book & CV : https://bysabcreation.wixsite.com/design < < <



Mes compétences :

QuarkXPress

Force de proposition

Graphisme

Créativité

Autonomie

Adaptabilité

HTML

Design graphique

PC

Graphisme print

Conception graphique

Mac OS X

Retouche d'images

Gestion de projet

Création de site web

Adobe Creative Suite

Ergonomie

CSS

Rigueur

Montage photo