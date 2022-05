Sabrina ROUX

Forte d’une expérience de 4 ans en institut de beauté et de 3 ans dans un grand magasin spécialisé en tant que conseillère de vente, je recherche désormais un poste de manager.

Mon parcours scolaire et professionnel m’ont permis d’avoir toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper un tel poste. Au cours de ma formation d’esthéticienne (CAP et BP), j’ai pu obtenir toutes les qualifications liées au métier et que vous pouvez rechercher. Par ailleurs lors de mon BTS Management des Unités Commerciales, que j’ai réalisé en alternance, j’ai acquis les diverses méthodes de ventes allant de l’organisation stratégique des rayons à la satisfaction clientèle.