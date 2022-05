Sabrina SALHI

Je suis influencer digital sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par passion et aujourd'hui j'en exerce une activité professionnelle réelle.



Mon blog est un espace de création de contenus à longue durée. Et mes réseauc sociaux offrent un contenu tant qualitatif mais plus instantané.

Je traite avec passion les thèmes du voyage, du lifestyle et de la mode.



Mes compétences :

Relations Presse

Photographie

Rédaction

Adobe Photoshop

Internet

Mobilité internationale

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Webmarketing

Stratégie digitale

Digital

Communication événementielle

Communication externe

Communication interne

Community management

Communication