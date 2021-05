Sabrina SMAIL

Depuis octobre 2015, j'officie en tant qu'infirmière coordinatrice au sein de l'EHPAD de l'Arc. Faisant partie de l'équipe d'encadrement, je gère avec eux la gestion du personnel, des commandes et des stocks et également des stagiaires.

Tutrice des élèves infirmiers qui interviennent dans l'EHPAD, je met à cœur de leur transmettre mon savoir faire, mais aussi mon savoir être afin qu'ils puissent acquérir en autonomie et confiance en eux.



Mes compétences :

Le sens des priorité

Comprendre le besoin d'une personne

Motivée et enthousiaste dans la vie

Organisée et sérieuse

Etablir un planning

Elaborer un compte rendu de réunion

Encadrer des stagiaires

Ecoute active des familles et patients