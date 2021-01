Issu du monde de la mode par mon parcours d'études,j'ai pu grâce à cela ouvrir des portes dans le domaine de la vente qui métait étranger.

Mon savoir être,faire et vendre s'est forgé au fil du temps par le biais de mes expériences professionnelles.

Challengeuse ,qui est l'une de mes qualités première ma révélée ainsi de relever et d'affronter tout les défis et réussir .

Mon métier est une véritable passion que je transmets avec plaisir à mes collaborateurs .