Sabrina TORREZ

Désireuse de créer mon entreprise de secrétariat afin de concilier une vie professionnel et une vie privé.



Sous le régime de micro entrepreneur, je proposerai mes services administratifs à des entreprises souhaitant déléguer leur gestion administratives. Je les proposerai également aux particuliers.



afin de mener à bien mon projet et faire une enquête sur des potentiels clients, un questionnaire est à votre disposition.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Bureautique

Reprographie

Diriger et informer

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion des planning

Classement

Archivage

Accueil physique et téléphonique...