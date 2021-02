Sabrine BELHASSEN

Consultante senior HR Access



Avril 2010 à ce jour:



* Responsable paie et DSN

Projet: MA (maintenance applicative) HR Access V9



* Responsable migration HR Access

Projet: MA (maintenance applicative)HR Access V7

-Mise en place des querys, des explorations et des scripts dextraction

-Contrôle des données et planification des livraisons



* Responsable paie italienne

Projet: Intégration suite 9

-Mise en place du paramétrage paie relatif à la convention collective italienne

-Mise en place des états post-paie relatifs au spécifique client

-Suivi du projet et gestion des livraisons entre les différents environnements



* Experte en module GTA

Projet: Mise en place du spécifique GTA (HR Access V7)

-Animation des ateliers pour définir le besoin du client

-Rédaction du spécifique

-Mise en place du paramétrage spécifique et livraison jusqu'à l'environnement final client



* Responsable prestation IJSS (Externalisation d'IJSS)

Projet: TMA (Tierce maintenance applicative) HR Access V5

-Mise en place, correction et production des attestions maladie/maternité/accident de travail et trajet

-Planification et suivi des extractions mensuelles des données

-Pilotage dune équipe de 4 personnes pour la saisie des attestations sur net entreprise



* Consultante senior/Responsable client Outsourcing

Projet: TMA (Tierce maintenance applicative) HR Access V7

-Suivi de l'intégralité du processus TMA :

Prise d'engagement sur les dates de livraisons des correctifs et des évolutions

-Responsable du plan de stabilisation du module paie

-Responsable du plan de stabilisation du module formation

-Participation au plan de stabilisation du module GTA

-Implémentation des évolutions client : Paie, GA, GTA, formation, et Reporting

-Traitements des anomalies

-Mise en place des veilles légales

-Animation des formations: Module Paie, Formations et GTA

-Rédaction des guides utilisateurs