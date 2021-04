Sabrine BEN MOUSSA

Bonjour,



Bienvenue sur mon Profil Viadeo, je suis actuellement en formation professionnelle d’Attachée de Recherche Clinique à l’ILV qui s'achèvera fin mars 2018. Cette formation me permettra d’exercer le métier ARC, ce qui représente mon projet professionnel.

Je suis dotée d'un bon relationnel, d'un bon sens de l'organisation et très motivée pour intégrer le domaine de la recherche clinique.

Par ailleurs, je suis à l'écoute d'opportunités pour ma première expérience professionnelle (ou stage) dans le domaine des ARCs.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire :

Mail : sabrine.benmoussa@hotmail.com

Tél : 0651142146



Mes compétences :

Recherche scientifique

Physiopathologie

Leadership

Bioéthique

Biostatistique