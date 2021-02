Sabriya CHINOUNE

• Orientation et conseil en mobilité professionnelle : motivations, valeurs, compétences, profil et personnalité. Identification, construction et suivi de projet

• Maîtrise des techniques d’entretien auprès de publics variés : jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle

• Animation de formations : Techniques de Recherche d’Emploi, développement personnel ...

• Connaissances de divers secteurs d’activités : Industrie, BTP, Tertiaire, Sanitaire et social ...

• Gestion de projets et de conflits, sens de l’organisation, esprit d’initiative et travail en équipe

• Entretien et développement des relations professionnelles avec l’environnement institutionnel et professionnel



Mes compétences :

Humanitaire

International

Multiculturalisme

Politique