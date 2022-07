Saffa NAIT EL MAATI

Actuellement en poste de contrôleuse de gestion, je suis en charge du contrôle et du suivi des dossiers de subventions.



Je suis autonome, organisée mais surtout rigoureuse et soignée.



Mes compétences :

Bureatique

Élaboration plan marketing

Mailing

Mise à jour de contenu web

Organisation d'évènements

Gestion des appels téléphoniques et mails

Sténographie

Gestion portefeuille clients

Rédaction

Adaptation facile

Relances clients

Polyvalante

Outils de communication web & print

E-Commerce

Pack office

Gestion du stress

Vente

Modalités d'accueil

Rigueur dans le travail

Compétences linguistiques Anglais et Espagnol

Organisation du travail