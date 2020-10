Saffina IBRAHIMA

Après avoir obtenu mon baccalauréat STI2D en 2014, j'ai intégré le lycée technique Fresnel à Paris dans l'optique d'obtenir un BTS Opticien Lunetier, grâce à ses études j'ai eut la chance d'effectuer des stage dans des magasin d'opticiens tels que ATOL ou chez des indépendants, où j'avais pour missions , d'accueillir la clientèle, effectuer une vente complète d'équipements optiques, réaliser les commandes, les prises de mesures et les montages et enfin la prise en charge client auprès des mutuelles. Par la suite j'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle où je devais orienter les usagers, les renseigner sur les vols ou transports à prendre. J'ai effectué un service civique au pôle emploi où je devais aider les usagers dans l'utilisation du numérique, à ce moment là j'avais déjà trouvé ma voie. Je voulais déjà devenir conseillère en insertion professionnelle. Par la suite j'ai enchainé plusieurs petit boulots tels que hôtesse de caisse ou téléconseillère qui m'ont permis d'acquérir encore plus de compétences professionnelles et d'élargir mes expériences. A l'heure actuelle je travaille sur l'élaboration de mon projet professionnel, pour pouvoir sous peu intégrer une formation qualifiante et exercer le métier fièrement.