Said AICHOUNE

Bonjour et bienvenus sur mon profil

Les rencontres dans la vie sont comme le vent, certaines vous effleurent juste la peau, d'autres vous renversent.



Ex: Directeur Adjoint au HILTON Hotels Alger et D.A.F/Intérim à SAGEM-France téléphone mobile. Un capital expérience dans les domaines : administratif, RH, fiscalité, commercial, Vente, et Gestion. Aussi Diplômé 1er degré Entraineur de Football ayant exercé dans les catégories jeunes, actuellement Directeur Technique et Chargé de la Trésorerie au sein d'une Ecole de Football sur Alger.

A l’aise dans les contacts, sociable, aime travailler en équipe. Conciliant de tempérament, disposé à l’écoute et ouvert d’esprit. Equilibré entre la vie professionnelle et la vie privée. Organisé et privilégie la qualité dans le travail. Supporte très bien le stress et la charge de travail. L'empathie est un point très important dans la vie. Etre à l'écoute, comprendre la façon dont les gens peuvent ressentir les choses.

Respecter les opinions et convictions d'autrui.



Très orienté et objectif. Aime relever les défis avec des buts précis. Aptitude d'entrepreneur et gestionnaire car depuis des années, j'ai le statut du cadre dirigeant.



Très intéressé par un emploi à l'etranger dans le domaine de l'hotellerie ou autres et/ou partenariat ( jumelage ) dans le sport en général et le football en particulier et/ou mouvement associatif.







Mes compétences :

anglais

Coach sportif