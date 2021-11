Saïd SELMI

J'interviens en entreprise depuis 1998 sur des problématiques de maintenance et d'évolution de système d'informations. Depuis 2009, je me suis spécialisé sur les offres logicielles éditées par SAGE et EBP, Gestion Commerciale et CRM précisément. J'interviens en démo produit et avant vente, intégration, paramétrage et formation. Vous pouvez retrouver mes programmes de formation à l'adresse: http://www.microlink.fr/formation.

Depuis 2006, notre société MICROLINK accompagne des PME et PMI de la région Rhône-Alpes dans la gestion au quotidien, l'évolution et la maintenance de leurs équipements, réseaux et logiciels informatiques.

Nous nous sommes spécialisés sur 2 axes principaux:

- La vente et l'intégration de SERVEURS et solutions associées en environnement Microsoft (Exchange, Terminal Server, Hyper-V) et Vmware.

- La vente, le paramétrage et la formation sur les solutions de GESTION Sage et EBP, Gestion Commerciale, Compta et CRM.

Visitez notre site à l'adresse www.microlink.fr et découvrez dès à présent notre offre complète.



Mes compétences :

Sage CRM

Sage gestion commerciale

Informatique

EBP gestion commerciale

EBP CRM

Sage