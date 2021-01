Salah Eddine HAFIED

Ingénieur en Systeme d'information, je me suis spécialisé dans les technologies web, spécialement la conception des sites web (PHP/MYSQL).



Je suis orienté vers l'opensoucre, je travaille sur wordpress comme plateforme de développement.



Intégrateur HTML/CSS, bonne maitrise du framework Jquery.



développeur d'application sur Facebook, http://www.agence84.com/category/projets/



Septembre 2008 : lancement d'Agence84.



Janvier 2009 : lancement Président Algérien sur Facebook Application.



Mars 2009 : Lancement Algerie360.com (Informations et Actualités sur l'Algérie)



...

Juin 2010 : Lancement Algerie360.com version en Arabe (Informations et Actualités sur l'Algérie)



Mes compétences :

Application Facebook

Application IPhone

CSS

Facebook

HTML

iPhone

Javascript

JQuery

MySQL

PHP

Php MySQL