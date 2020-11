Salah Eddine REGUIG BERRA

Rigoureux, motivé et dynamique, qui travaille comme développeur web Full-stack (Stage) chez RTE France. Titulaire d'un diplôme Master en Produit et Services Multimédia , et un Master en informatique décisionnelle.



désireux de mettre en application mon apprentissage théorique. Je sais faire preuve dinitiative tout en veillant au respect des procédures de lentreprise, je possède des compétences tels que :



Coté du Développement :



- Développement web:

- Back-End : Python , Framework de Django, BDD Sqlite/Mysql .

- Front-End : Framework de Angular , Bootstrap .

- Création des bases de données (SQL, MYSQL).

- Développement par Cordova, des applications hybride pour le Mobile.

- Développement des applications IOS et Android.

- Intégration Web : web interactive, WebGl et scènes 3D dans le web.



Coté de Design :



- Création de lidentité visuelle des projets et des supports de communication visuels.

- Designer UX (user eXperience) et designer UI (user interface).

- Graphiste, Infographiste Maîtrise (Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect, Premier Pro).

- Réalisation tridimensionnellement ( 3DS Max, SketchUp, Lumion )

- Création de la réalité augmentée (Unity 3D).



Coté de gestion :



- Méthodologie de gestion de projets : Scrum (Agile) .

- Capacité à sorganiser, prioriser les tâches.

- Exploitation, Installation, Configuration et Maintenance de logiciel

et de matériel informatique en manipulant correctement.

- Traiter de manière créative les problèmes scientifiques et techniques.

- Répondre de manière innovante et professionnelle au défis futurs, Créer des

concepts, réaliser des maquettes, identifier les verrous méthodologiques et techniques.

- Réalisation de services InfoCom innovants.



Mes compétences :

Wordpress

Bootstrap

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Développement web

MySQL

Adobe After Effects

Ux design

PHP

Python

Wireframe

Adobe InDesign

Visual studio

SQL

Web design

AngularJS

JavaScript

Sass

jQuery

HTML 5

Microsoft Office

Git

Unity 3D

SQLite

CSS 3

Dj