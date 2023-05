Salahdine SKOUNTI, âgé de 25 ans titilaire d'un diplome de Technico-commercial des intrants agricoles, désirant améliorer son parcours professionnel et mettre à jour / au jour ces compétences et connaissances techniques agricoles.

Je suis à la recherche d'un poste honorable, prenant en compte mon caractères personnel d'être motiver pour la recherche et le dynamisme du domaine agricole.



Mes compétences :

Horticulture

Commercialisation des intrants agricoles

Gestion commerciale