Salete FIGUEIREDO

Ingénieur chimiste de formation (obtention d’un diplôme d’ingénieur – bac+5 - et d’un Master M2 génie chimique dans le domaine de la recherche - biologie moléculaire et génétique), je suis une personne proactive, qui aime se surpasser et entreprendre les plus grands défis. J’ai vécu pendant 10 ans au Portugal (de 2000 à 2010), pendant lesquels j’ai effectuée mes études et commencé une carrière professionnelle. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans comme ingénieur technico-commercial chez AMG Antimony SICA et suis actuellement responsable grands comptes pour le nord de la France chez PALL Corporation (FTAP).



Mes compétences :

Chimiste

Ingénieur Chimiste

Proactive

Chimie

Ingénierie