Salima BEGHENNOU

Titulaire d'un master 2 E-logistique et gestion de la chaîne de production (option achat), d'un dut en qualité, logistique industrielle et organisation

Ainsi qu'une licence en marketing et management international. J'occuper le poste d'ingénieur d'études au service planification MRP au sein de Framatome.



Mes compétences :

SAP

Logistique

Achat

Supply-chain

Droit commercial

Droit des sociétés

Informatique

Hygiène sécurité environnement

Logistique industrielle

Travail en équipe

GANTT Project

As400

Gestion des stocks