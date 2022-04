Salima BOUAZZAOUI

Je suis à la recherche d'un poste dans le domaine du credit management.



Aujourd'hui, mes 15 ans d'expériences me permettent de maîtriser l'ensemble des tâches d'une gestion d'un portefeuille clients tel que le crédit, le recouvrement et la comptabilité client.



Parfaitement autonome, je suis capable de mettre en place une stratégie de recouvrement afin d'atteindre vos objectifs.



Au cours de mes différentes expériences j'ai pu acquérir des compétences techniques, commerciales et de communication.



Disponible immédiatement, n'hésitez pas à me contacter pour une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Communication

Négociation commerciale

Analyse crédit

Recouvrement de créances