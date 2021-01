Actuellement chargée de communication au sein du groupe SOVECA, mes missions sont les suivantes ;

- gestion de la relation clientèle et études de satisfaction

- mise en place d'événements commerciaux

- mise à jour de la base de données et enrichissement de celle-ci

- élaboration et mise à jour d'outils de communication ( flyers, mailings..) et de supports web



Mes compétences :

Communication visuelle

Dynamisme

Relations clients