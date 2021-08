Parallèlement à mon poste de technicienne que j'occupe chez un éditeur de logiciels, j'étudie en DEUST Webmaster et Métiers de I'Internet, à distance avec l'Université de Limoges. Passionnée par le web, je suis certifiée experte Opquast et je compte réussir ma reconversion professionnelle en complétant mon parcours avec une licence professionnelle en développement web.



Plus d'informations : https://salome-c.xyz