Samantha HEYRAUD (MARTIN)

Entreprise de services du Numérique (ESN) créée en 1980 en région Lyonnaise, Sully Group a su évoluer en phase avec les différentes transformations des technologies de l’information et est aujourd’hui un acteur incontournable des services du numérique.



Le siège étant basé à Lyon avec des implantations à Paris, Strasbourg, Grenoble, Annecy et Aix-En-Provence/Marseille notre offre s'organise autour de 3 lignes de services :

* L'Ingénierie des SI (Projets au forfait ou en assistance technique, TMA, TRA, TSA, TSE, AMOE)

* L'Infrastructure des SI

* Le Conseil en SI



Nous proposons en parallèle l’intégration de solutions d'entreprise des domaines SAP, Mobilité et SIG (Système d'Information Géographique).



Une part importante de nos projets et TMA est assurée au sein de nos Centres de Services mobilisant des équipes sur différentes technologies du Web.



Cette diversité d’activités nous permet d’accompagner nos clients grands comptes, ETI et PME sur leurs métiers (énergie, assurance/santé, industrie, administration publique, transport…).



Chaque collaborateur est un actionnaire potentiel : l'actionnariat Sully Group est aujourd'hui exclusivement entre les mains de salariés de l'entreprise. Ce principe financier nous permet d’assurer notre indépendance et notre stabilité.



Le savoir-réussir ensemble et dans la convivialité est notre marque de fabrique, nos 350 collaborateurs portent chaque jour nos valeurs qui sont transparence, proximité, respect et solidarité et au travers des fondements suivants :



* Disposer d’un accompagnement et d’échanges de proximité avec son manager

* Avoir une réelle qualité de vie au travail reconnue dans une ambiance conviviale

* Travailler sur des projets innovants avec des challenges techniques et fonctionnels

* Etre plus qu’un numéro dans une structure à taille humaine où chacun peut exprimer son talent et s'impliquer dans l’évolution de l’entreprise.



