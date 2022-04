Sami ANANE

Depuis Aout 2011 : Responsable Production dans la société Kaschke Components Tunisie



Mission :



 Étudier le dossier de fabrication et de participer à la définition des méthodes de fabrication.



 Planifiez les objectifs de production (produits ou gammes), les investissements et les moyens (humains, machines etc.) à court et moyen terme.



 Contrôlez le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges.



 Vérifiez le respect des normes de sécurité et de qualité du processus de fabrication.



 Menez une analyse journalière des indicateurs de suivi de la production (données de reporting, tableaux de bords, taux de déchets, taux de pannes…).



 Définissez et améliorez les indicateurs de performance (TRS…) et prenez les mesures de réajustement nécessaires pour améliorer la production.



 Pilotez les prestataires afin de garantir la continuité du flux de production (disponibilité des pièces, approvisionnement des matières premières…).



 Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation industrielle.



 Afin de réduire les coûts, participez aux projets de modernisation de l’outil de production (adaptation à de nouveaux produits, ergonomie…).



 Manager une équipe de production



 Informez, formez et coordonnez les équipes (ingénieurs, agents de maîtrise, techniciens, opérateurs).



 Vous vérifiez que les commandes livrées au client sont conformes au cahier des charges et respectent les contraintes de couts, qualité, délais.



 Organisez la coopération avec les équipes internes.



 Depuis Avril 2008 : Responsable du département de développement et méthode dans la société Kaschke Components Tunisie filiale de la multinationale allemande Kaschke components spécialiser dans l’industries des composants inductive dans les secteurs éclairage, communication, électroménager et automobile .



Mission : Réalisation des échantillons de préséries selon la norme ISO 9001version 2000 ainsi que la norme ISO/TS 16949.



 Préparation des rapports d’analyse et des plans de travail pour les nouveaux produits ainsi que la commande des outils nécessaires pour la réalisation de ces nouveaux projets.



 Assurance du lancement du début de série dans des conditions optimales, en se référant à l’expérience et le ‘Know How’ acquis au cours des étapes de développement du Produit.



 Assurance de la formation du personnel sur les nouveaux produits.



 Discussion avec le client sur les problèmes rencontrés en cours de production et les défauts constatés sur le produit final.







Mes compétences :

Automatisme