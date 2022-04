Sami BOUKSARA

Bonjour,



Je suis actuelle en poste en tant qu'animateur au stand boulangerie et pâtisserie chez Auchan à Mantes La ville. J'ai différente expérience dans le commerce ce qui me permet d'être opérationnel immédiatement.



Je suis à la recherche d'un poste de commercial itinérant junior. J'ai réalisé tous mes formations en alternance afin de pouvoir gouté le monde du travail et m'orienté sur mon choix professionnel.



Je suis ouvert à tous types d'offres mais je suis intéressant plus particulièrement sur un poste de commercial itinérant.



Je suis disponible tous les matins en qu'à d'information supplémentaire.



BOUKSARA Sami



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Mailing

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Gestion clients

Prospection de clients

Prospection commerciale

Animation