Sami EL TAMER

Diplômé "Montpellier Business School", je recherche un poste en Digital Marketing / Traffic Manager et/ou en community management sur Toulouse et ses environs à partir de Janvier 2017.

- Accréditation "Google Adwords" en cours.

- 2 ans d'expérience en Marketing Digital (budget > 9000€ / jour, autonomie totale).

- Accompagnement et formation par Google (programme "Google growth Incubator") de Avril à Juillet 2016.

- Mes deux principaux Stages ont tous les deux menés vers un recrutement en CDD.

- Mes principales qualités sont mon esprit créatif et ma force de proposition.