Sami MEJDOUB

Avec plus que 10 ans d’expérience dans le domaine du dessin technique et la conception mécanique, j’ai développé une facilité à communiquer avec les autres, à travailler en équipe et à exercer un certain leadership est un atout favorable. L’adaptation à un nouveau milieu, ainsi qu’à de nouvelles personnes est, pour moi facile, tout en étant rapide d’exécution, de compréhension et discipliné.



Organisation, planification et structuration sont trois mots qui forment mes atouts principaux.



Mes compétences :

Outlook

Excel

Usinage

Powerpoint

Inventor

Autocad

SAP