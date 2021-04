Sami MESSARY

Venant dêtre certifié Green Belt Lean Six Sigma (IASSC) et ma dernière expérience en tant que pharmacien délégué étant terminée, j'ai un profil AQ polyvalent.



Au niveau de mon fonctionnement, je tends tout d'abord à comprendre les tenants et aboutissants des situations afin de prendre les décisions pertinentes ou de remonter les informations adéquates.

J'apprécie également la mise en place d'améliorations dimensionnées, ai du plaisir à partager mon expérience de certains sujets mais aussi à enrichir mes connaissances grâce aux échanges avec les équipes.

Satisfaire des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs fait aussi partie de mon ADN professionnel.

A côté de cela, je suis humainement ouvert et bienveillant,



Concernant mes expériences professionnelles, j'ai précédemment travaillé sur un site de développement de vaccins viraux, en autonomie dans un laboratoire de gaz médicinaux et en fonctionnement projet chez un sous-traitant de capsules/gélules.

Par le passé, j'ai connu d'autres secteurs (hospitalier/officinal) et, de manière générale, ai eu à répondre à des situations variées, pleines de challenges, et toujours enrichissantes.

Elles m'ont permis d'accentuer des éléments de mon tempérament : ladaptabilité, la capacité d'analyse, la rigueur, le travail d'équipe.