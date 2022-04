Sami MOUSTACHIR

Etudiant en troisième année à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy dans le département Système et Informations en échange à la Technical University of Munich.

Très curieux, dynamique et passionné par les nouvelles technologies, je complète ma formation technique reçue à l'école des Mines de Nancy en participant à différents projets d'entrepreneuriat.

Capable de s'adapter très vite, je suis toujours avide de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Python

Gestion de projet

Java EE

Java

Objective-C

MVC

Eclipse

Entrepreneuriat

Développement iOS

Bootstrap