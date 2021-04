Samia BOURDON CHAOUCH

Sous l'éclairage de la psychologie clinique, et plus particulièrement de la psychanalyse, mon approche est guidée par la parole du sujet, témoignant de son positionnement dans son histoire singulière, du sens de sa souffrance et de son symptôme.



Ainsi, mon intérêt s’oriente naturellement dans un premier temps vers les institutions expertes dans le champ de la santé mentale, mais aussi du handicap intellectuel et physique. Par ailleurs je reste ouverte à la pratique de la médiation familiale, de la clinique s’articulant autour du lien mère-enfant, et des actions à menée auprès de l'aide social à l'enfance.



C'est dans une recherche de poursuivre ma réflexion avec d'autres professionnels qui motive ma démarche d'inscription dans ce présent réseau. Afin de partager et questionner la clinique, la position qu'occupe le psychologue vis-à-vis du patient, de l'institution mais aussi de la société actuelle.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement psychologique

Psychanalyse

Psychiatrie