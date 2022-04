Samia LEBOUAZDA

Bonjour à tous,



je propose mes services sur Paris et sa régions ( costumes et dérivés à vos mesures Messieurs...) donc comme vous pouvez le comprendre mon métier consiste à créer des costumes qui tombent parfaitement bien tant par la coupe que par la ligne du vêtement grâce au sur-mesure qui permet de mettre en valeur la silhouette, ce qui fait le plus par rapport au prêt à porter !!

J'ai toujours eu envie de faire ce métier trés jeune, j'ai toujours été intéressé par la mode !

Aussi aprés avoir obtenu mon diplôme j'ai immédiatement travaillé dans le domaine de la mode d'abord en prêt à porter pour AUTOGRAPH concept qui regroupe plusieurs créateurs anglais ou j'ai mis mon sens du service personnalisé aux services d'une clientèle très pointus. Puis vient la rencontre avec un tailleur et de cette rencontre une amitié est née et me propulsa directement dans le milieu des cercles pointus des maîtres tailleurs !!! depuis je ne cesse de créer ou plutôt les silhouettes le font pour moi puisque l'idée même des créations naissent d'abord par l'objet quelle représente ensuite viens un ensemble d'éléments de personnalisation....



Au plaisir de vous habillez !



Mes compétences :

Costume sur mesure