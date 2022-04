Samia NOUR

Je souhaite vous accompagner dans la réalisation de votre transformation digitale autour des projets suivants: feuille de route numérique, CRM, parcours client, expérience client, e- réputation, collaboration, innovation et conduite du changement.



Adminsitrateur Salesforce en cours de certification, grâce à 10 ans d’expérience dans les fonctions de support commercial BtoB avec des exigences d’optimisation et de personnalisation du CRM auprès d’éditeurs de logiciels et commerce de gros.



5 ans en gestion de projet, au sein de grands groupes tel que Dyson, ont renforcé mon envie de me spécialiser dans la gestion de projet digitaux centrés sur la gestion de la relation client.



Dotée d’un esprit d’analyse et de leadership d’équipes en méthode agile, je me spécialise pour une certification en tant que Chef de projet digital.



