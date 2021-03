Samia SAMIA AITBENAMARA

Lassainissement de tous les postes frontaliers pour la construction des infrastructures susceptible dassurer la prise en charge correcte des marchandises ;

Le renforcement du contrôle a posteriori et de régularité des opérations de dédouanement ;

Le contrôle de la destination et de la mise en œuvre des marchandises exonérées ;

Linformatisation de tous les postes frontaliers ;

La gestion des frontières et des postes frontaliers ;

Le suivi électronique des cargaisons des marchandises en transit.