Je suis Samih KADRI, Diplômé en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication ; Réseaux et Sécurité Informatiques à l'institut supérieur des études technologiques en télécommunication de Tunis (Iset’Com). J’ai fait un ensemble de stages pratiques dans trois entreprises qui m’ont permis de côtoyer un personnel chevronné et de travailler dans un cadre professionnel de haut niveau. A l’issue, j’ai pu acquérir le savoir et l’expérience, la mise en œuvre et l’évaluation pratique des connaissances théoriques.

Je suis de nature dynamique, motivé et souriant. J’ai toujours de l’estime envers le côté relationnel avec la clientèle. L’échange est pour moi un élément essentiel dans le monde du travail. Je m’intègre vite au projet collectif et je sais donner mon point de vu quand il est nécessaire.