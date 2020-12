Samir LARBI

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'Etat en Environnement, Master en GDPE, Manager en QHSE, Plongeur sous-marin premier degré et Technicien en Informatique ;

J'ai de l'expérience dans les domaines du QHSE, CCTV, IT et gestion des entreprises ;

J'ai eu l'opportunité de travailler dans diverses entreprises en Algérie ;

Conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de capacités théoriques, je me suis attaché à développer des qualités de communication et dorganisation, en adéquation avec un véritable sens du relationnel car je sais être à lécoute et faire preuve de discrétion.