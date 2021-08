Samira AIT MOUSSA

Je travaille sur les plantes médicinales et je fais des extractions des huiles essentielles , des molécules bio actives et je m’intéresse à leurs rôles dans la biologie, pharmacie, et médecine.

J'étudie aussi les activités anticancéreuses des substances naturelles et la cause de la résistance des bactéries aux antibiotiques multi drug resistance ( MDR) .

J'ai préparé un PGS en FOAD( enseignement à distance) à Alger

J'aime la lecture , le théâtre, la musique, cinéma les randonnées et le vélo.

J'aime aussi la guitare et le piano.



Mes compétences :

Enseignement