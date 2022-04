Expérience forte de 11ans dans le milieu motociste, j'ai pu gravir les differents attraits de ce secteur d'activités en passant de la vente B to C a la vente B to B.

Dotée d'un esprit creatif et audacieux, à la recherché constante de solutions, la réactivité et la satisfaction clients sont aujourd'hui les principaux atouts de ma carrier professionnelle.



Mes compétences :

B to B

Négociation

Service client

Stratégie commerciale

Communication

Marketing

Social network

Event management