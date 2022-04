Mes maîtres mots :

Etre à l'écoute, disponible tout en sachant faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation et sais tirer profit du changement plutôt que d'y résister !

Audits, Management de la sécurité, Sensibilisation des opérateurs et de leur hiérarchie, Formation, Participation à l'amélioration des conditions de travail, etc.... voilà mon credo.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Audit interne

Animation de réunions

Norme ISO 9001

Microsoft Office

Gestion de projet