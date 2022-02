De formation de base en études de sciences de gestion accompagnée d’un Master 2 Management Logistique – Gestion des flux, j’ai pu acquérir les techniques et outils nécessaires à la mise en place d’un système de pilotage ainsi qu’à la réalisation d’études transverses et opérationnelles nécessaires au bon pilotage d'une activité mais également de tout projet.



Lors de mes précédentes expériences j'ai participé au suivi de l’ensemble des activités de l’entreprise en produisant des indicateurs de suivi, développant des indicateurs clés de performance, réalisant des tableaux de bord, des reporting, ainsi que des analyses à la fois transverses et opérationnelles. Ce qui a apporté à l'entreprise un bon cadrage de l'ensemble de ses activités et projets.



J'ai par la suite eu l'opportunité de travailler sur la rédaction de spécifications et processus métiers pour l'amélioration des outils et applications de la Direction des Systèmes d'Information sur divers projets. J'ai travaillé ainsi en appui au support fonctionnel en réalisant de la recette mais également en formant des utilisateurs métiers sur de nouvelles fonctionnalités.



Autonome et Rigoureuse, je suis ouverte tant aux postes a dominante Gestion de Projet qu'a ceux relatifs au domaine du Contrôle de Gestion.



Ouverte à l'international, je suis disponible pour vous rencontrer pour échanger sur l'adéquation de mon profil aux postes ouvert au sein de votre entreprise.



Samira HAZAZ



Mes compétences :

Business Objects

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Planification

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Coordination de projets