Samira M'JALLED

Je travaille actuellement chez ALD Automotive, (filiale de la Société Générale), qui est l’un des principaux acteurs internationaux dans le domaine du financement et de la gestion de parcs automobiles via des solutions de Location Longue Durée et de Fleet Management. J'occupé durant 4 ans un poste en back office. Ayant une forte motivation à passer sur un poste à plus forte dominnate commerciale, j'ai obtenu le diplome d'attachée commerciale dans le cadre d'un congé individuel de formation.

J'occupe depuis le poste d'attachée commerciale (poste sédentaire), qui consiste à la fidélisation et au développement du portefeuille client qui m'est confié.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Empathique

Esprit d'équipe

Motivée

Sociable