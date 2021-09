Réalisateur depuis plus de 20 ans,

j'ai la chance d'évoluer dans un métier ou le partage, la découverte et l'échange sont les composants indispensables pour créer la bonne image et retranscrire le message juste - et ce, quel que soit le secteur.



Un constat :

Depuis longtemps, d'innombrables acteurs sociaux et environnementaux innovent et agissent sans relâche afin d'apporter des solutions pour le bien de notre écosystème.

Ces actions, petites et grandes, accompagnent, préservent, et créent de l'harmonie. Elles sont le reflet d'une volonté forte d'agir sous l'égide du bon sens.

Cette dynamique vertueuse n'est selon moi pas assez entendue et partagée ou souvent méconnue.



Les enjeux de la communication Le partage des valeurs



J'ai alors fondé : BONS-PLANS - Créateurs de liens engagés -



BONS-PLANS est une société de production audiovisuelle et multimédia de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui propose de multiples outils pour mettre en lumière les acteur.rice.s engagé.e.s développant une démarche fondamentalement attachée au bien de notre écosystème.



Notre leitmotiv est simple, nous sommes investis à créer du lien avec l'image (vidéo, photo et web) autour des sujets qui ont du sens.

Ainsi, avec nos prestations dédiées aux acteurs engagés, nos outils pour créer des liens entre les professionnels et les particuliers, nous partageons et diffusons les solutions qui participent à la construction du monde de demain le plus équitable.



www.bons-plans.co



Samuel Beis.